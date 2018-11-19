Deadly Crash on SR-14 East of Washougal
By Jacob Dean
|
Nov 19, 2018 @ 5:32 AM

Skamania County, Washington – A Vancouver man is dead after he went off a highway, crashed his car into a tree, and it exploded in flames. It happened Sunday morning on SR-14, about seven miles East of Washougal. Washington State Patrol says 66-year-old Kenneth Karschney somehow lost control and veered off the highway. He went down a steep slope and hit the tree. When fire crews got there the victim was pronounced dead at the scene. It’s unclear what caused the crash.

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WASHINGTON STATE PATROL
*                                   PRESS MEMO
DATE: 20181118    TIME: 1115    INV UNIT: 904 – TROOPER D. GALLANGER
LOCATION:E14 MP25  7 MILES EAST OF WASHOUGAL
COUNTY:SKAMANIA    COLLISION REPORT NUMBER:SECTOR   CASE FILE:18030834
NBR VEH: 01    CARS: 01    TRUCKS: 00    MOTORCYCLES: 00   PEDESTRIANS: 00
NBR INJ: 01    DECEASED: 01              DRUGS OR ALCOHOL INVOLVED: UNK
———————————-PERSON(S) INVOLVED———————-——
NAME: KARSCHNEY, KENNETH D    AGE: 66 YEARS    SEX:M    MC ENDORSEMENT: N/A
CITY: VANCOUVER  DRIVER VEH 01  BELT/HELMET: UNKNOWN
INJ/DISP: DECEASED AT SCENE
NEXT OF KIN NOTIFIED: YES   NOTIFIED BY: SGT METZ AND TROOPER LIKSAKOV
VEH1: WHITE 1998 FORD ECONOLINE MOTORHOME
DAMAGE/DISP: TOTALLED IMPOUNDED BY TLC TOW
*
————————————-DESCRIPTION——————————–
VEHICLE ONE WAS TRAVELLING EASTBOUND SR14 NEAR MILEMARKER 25 WHEN THE DRIVER LOST CONTROL LEAVING THE ROADWAY TO THE RIGHT, WENT DOWN A SMALL EMBANKMENT, AND STRUCK A TREE.  SHORTLY AFTER IMPACT, VEHICLE ONE CAUGHT FIRE AND WAS FULLY ENGULFED.  FIRE AND AID ARRIVED ON SCENE SHORTLY AFTER THE COLLISION AND THE FIRE WAS CONTAINED.  DRIVER WAS PRONOUNCED DECEASED ON SCENE BY AID PERSONNEL.
—————————————CAUSE—————-——————–
UNDER INVESTIGATION
————————————–CHARGES———————————–
NONE
*
WASHINGTON STATE PATROL – VANCOUVER EB

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