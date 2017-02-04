Winter Storm Watch For Portland Area On Super Sunday

Portland, Ore. — Here we go again. Another possible snow storm for the Portland area is on tap for Sunday. The National Weather Service says the snow could start as early as Sunday morning and last through Monday afternoon. Forecasters however say this event is still a ways out and may not develop. Stay connected to FM News 101 KXL for the very latest on this latest Winter Storm Watch. Portland’s Morning News Saturday Edition spoke with NWS Meteorologist Shawn Weagle, who says they are confident the valley floor will see some snow. Of course the forecast may change but as of right now they say it’s about a 70% chance we’ll see a couple inches, with about a 30% chance it turns into more than six inches. Weagle also throws in there’s a chance we see no snow at all on the valley floor, it all depends on the temps and one or two degrees will make all the difference.
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NWS Statement – 5:57 AM PST SAT FEB 4 2017:
SIGNIFICANT AND WIDESPREAD SNOW POSSIBLE SUNDAY THROUGH MONDAY FOR SOUTHWEST WASHINGTON AND NORTHWEST OREGON. WHILE ONE WINTER STORM WINDS DOWN ACROSS NORTHWEST OREGON AND SOUTHWEST WASHINGTON, ANOTHER APPEARS TO BE TAKING SHAPE FOR SUNDAY AND MONDAY.
LOW PRESSURE MOVING ACROSS WESTERN OREGON THIS MORNING WILL MOVE ACROSS THE CASCADES TODAY. LIKELY ALLOWING ENOUGH ONSHORE FLOW TO PUSH THE COLUMBIA GORGE AND HOOD RIVER VALLEY ABOVE FREEZING AND THUS ENDING THE ONGOING SNOW AND ICE EVENT. HOWEVER THIS SAME LOW PRESSURE SYSTEM WILL DRAPE A FRONT ACROSS WESTERN OREGON. WHILE LOW PRESSURE NORTHEAST OF HAWAII ADDS INCREASING MOISTURE TO THE FRONT TONIGHT AND SUNDAY.
MEANWHILE COLD AIR IS EXPECTED TO UNDERCUT THE MOISTURE WHICH MAY CAUSE THE RAIN TO CHANGE OVER TO SNOW DOWN TO THE LOWEST ELEVATIONS SUNDAY. THE COMBINATION OF SUBTROPICAL MOISTURE AND ARCTIC COLD HAS THE POTENTIAL TO RESULT IN A MAJOR SNOW EVENT FOR PORTIONS OF SOUTHWEST WASHINGTON AND NORTHWEST OREGON. HOWEVER.. THE DETAILS REGARDING SNOW LEVELS AND AMOUNTS REMAIN HIGHLY UNCERTAIN…AS EVEN MINOR CHANGES IN THE EVOLUTION OF THIS PATTERN CAN HAVE MAJOR CONSEQUENCES FOR WHAT IS EXPERIENCED ON THE GROUND.
NORTH OREGON COAST-CENTRAL OREGON COAST-LOWER COLUMBIA-
GREATER PORTLAND METRO AREA-CENTRAL WILLAMETTE VALLEY-
SOUTH WILLAMETTE VALLEY-SOUTH WASHINGTON COAST-I-
5 CORRIDOR IN COWLITZ COUNTY-GREATER VANCOUVER AREA-
INCLUDING THE CITIES OF ASTORIA, CANNON BEACH, TILLAMOOK,
NETARTS, PACIFIC CITY, LINCOLN CITY, NEWPORT, CAPE FOULWEATHER,
YACHATS, FLORENCE, ST. HELENS, CLATSKANIE, HILLSBORO, PORTLAND,
WILSONVILLE, OREGON CITY, GRESHAM, TROUTDALE, SALEM, MCMINNVILLE,
WOODBURN, STAYTON, DALLAS, EUGENE, SPRINGFIELD, CORVALLIS,
ALBANY, LEBANON, RAYMOND, LONG BEACH, OCEAN PARK, NASELLE,
CATHLAMET, CAPE DISAPPOINTMENT, LONGVIEW, KELSO, CASTLE ROCK,
VANCOUVER, BATTLE GROUND, RIDGEFIELD, WASHOUGAL, YACOLT,
AND AMBOY
557 AM PST SAT FEB 4 2017
WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH
MONDAY MORNING FOR THE COAST AND LOWLANDS OF SOUTHWEST WASHINGTON
AND NORTHWEST OREGON.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PORTLAND HAS ISSUED A WINTER
STORM WATCH FOR HEAVY SNOW...WHICH IS IN EFFECT FROM SUNDAY
MORNING THROUGH MONDAY MORNING.
* TIMING...RAIN WILL INCREASE SUNDAY MORNING...POSSIBLY CHANGING
TO SNOW AS EARLY AS MIDDAY SUNDAY. HOWEVER...IT APPEARS MORE
LIKELY THAT THE CHANGEOVER TO SNOW WILL HOLD OFF UNTIL SUNDAY
EVENING...WITH SIGNIFICANT SNOW CONTINUING THROUGH SUNDAY NIGHT.
RAIN AND SNOW SHOWERS WILL CONTINUE INTO MONDAY...WITH SNOW
LEVELS LIKELY RISING BACK INTO THE HILLS MONDAY MORNING.
* SNOW LEVEL...LOWERING TO 1000 FEET OR LOWER AS PRECIPITATION
INCREASES SUNDAY. SNOW LEVEL IS EXPECTED TO LOWER TO SEA LEVEL
OR THE VALLEY FLOORS SUNDAY NIGHT BEFORE RISING BACK INTO THE
HILLS MONDAY MORNING.
* SNOW ACCUMULATIONS...CONFIDENCE REMAINS LOW ON HOW MUCH SNOW
WILL FALL...AS WELL AS ON JUST HOW LOW THE SNOW LEVEL WILL BE.
UP TO A FOOT OF SNOW IS POSSIBLE...BUT SOME AREAS MAY JUST
RECEIVE A COLD RAIN. THE BETTER CHANCE FOR SNOW WILL BE NORTH OF
SALEM AND LINCOLN CITY...WHILE THE BETTER CHANCE FOR A COLD
RAIN WILL BE FURTHER SOUTH TOWARD LANE COUNTY.
* IMPACTS...WILL OF COURSE DEPEND GREATLY ON HOW LOW SNOW LEVELS
DROP...AND HOW LONG PRECIPITATION STAYS SNOW ONCE THE SNOW
LEVELS DO DROP. IMPACTS MAY RANGE FROM MINIMAL IN AREAS THAT SEE
PRIMARILY RAIN...TO SEVERE IN AREAS THAT SEE MULTIPLE INCHES OF
SNOW. PLEASE STAY TUNED TO THE LATEST FORECASTS AS WE FINE TUNE
THE DETAILS OF THIS EVENT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS..
THERE IS A POTENTIAL FOR HEAVY SNOW ACCUMULATION SUNDAY AND
MONDAY. FUTURE DRIVING AND WALKING CONDITIONS MAY BECOME
HAZARDOUS...SO IT IS IMPORTANT TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
NOW IS A GOOD TIME TO MAKE SURE YOU ARE PREPARED IN CASE THE WORST
CASE SCENARIO PANS OUT WITH SEVERAL INCHES OF SNOW IN THE
LOWLANDS.
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